Dem Papier zufolge will die CDU in Ostdeutschland ein sogenanntes Gründer-BAföG testen. Dieser finanzielle Zuschuss soll ein unbürokratisches Instrument für Gründer darstellen. Mit dem Pilotprojekt für ganz Deutschland sollen Neueinstellungen in der Selbständigkeit unterstützt werden. Impulse dazu kamen von den fünf ostdeutschen CDU-Landesverbänden.