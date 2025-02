Wenige Tage vor der Bundestagswahl hat die CDU ein Papier mit ihren Vorstellungen für Ostdeutschland vorgelegt. Ein Schwerpunkt des Papiers unter dem Titel "Für einen neuen Aufbruch Ost" liegt auf dem ostdeutschen Mittelstand. Dessen Wirtschaftskraft wollen die Christdemokraten wieder ankurbeln. Die drei ostdeutschen Unions-Ministerpräsidenten, der CDU-Fraktionschef im brandenburgischen Landtag, Jan Redmann, sowie der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor aus Mecklenburg-Vorpommern überreichten Parteichef Friedrich Merz das Papier bei einem Wahlkampfauftritt in Halle.

Dem Papier zufolge will die CDU in Ostdeutschland ein sogenanntes Gründer-BAföG testen. Dieser finanzielle Zuschuss soll ein unbürokratisches Instrument für Gründer darstellen. Mit dem Pilotprojekt für ganz Deutschland sollen Neueinstellungen in der Selbständigkeit unterstützt werden. Impulse dazu kamen von den fünf ostdeutschen CDU-Landesverbänden.