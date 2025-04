Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Hendrik Schmidt

Koalitionsgespräche mit SPD Unruhe in CDU in Mitteldeutschland: Können Wahlversprechen gehalten werden?

08. April 2025, 05:00 Uhr

Mit Blick auf Koalitionsgespräche zwischen der Union und SPD herrscht laut Medienberichten Unruhe in der CDU-Basis. Wahlversprechen wie keine neuen Schulden, Bürokratieabbau und eine verschärfte Migrationspolitik stellen die Partei vor eine Herausforderung. So ist die Stimmung in der CDU in Sachsen und Sachsen-Anhalt.