Die letzten Vorbereitungen für den Bundesparteitag der CDU: Drinnen werden die Stühle und Tische gerückt, wird an der Bühne gewerkelt und die letzten Scheinwerfer ausgerichtet. Draußen bringen Arbeiter den Slogan an die Glasfassade: "Deutschland kann besser".

Zwei Tage lang soll das christdemokratische Herz hier schlagen, mitten in der Landeshauptstadt von Niedersachsen. Wobei noch zu klären sein wird, ob dieses Herz in Wallung gerät – oder nicht. Was die Ausgangslage betrifft: eher nicht.

Der neue Parteichef Friedrich Merz kommt gut an – auch in Sachsen. So beschreibt Alexander Dierks, der Generalsekretär des Landesverbandes, den Zustand seiner Partei: "Wir haben mit Friedrich Merz einen starken Fraktions- und Partei-Vorsitzenden und ich glaube, die Partei hat sich vollständig hinter Friedrich Merz versammelt." Was in Hannover vor allem bei einem Thema noch zu beweisen wäre: der Frauenquote. Der Parteivorstand will sie schrittweise einführen.