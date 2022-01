Eine unsichere Komponente dürfte es auf dem Bundesparteitag am Wochenende allerdings geben: Wohin steuert die CDU in den nächsten Jahren? Wird sie unter Merz konservativer? Fokussiert sie sich mehr auf die Wirtschaft? Sachsen-Anhalts CDU-Generalsekretär Mario Kraschunke ist eines wichtig: ein klares Ostprofil. "Wichtig ist für uns, dass die Themen der Ostdeutschen im Bereich, gerade was Kohleausstieg angeht, auch für die Menschen so gestaltet werden, dass man auch in Zukunft gut leben kann, es gute Arbeitsplätze geben wird in Sachsen-Anhalt. Da haben wir sehr große Hoffnungen in unsere neue Parteiführung gelegt."