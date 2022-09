Friedrich Merz findet deutliche Worte zur Bundesregierung. Bildrechte: IMAGO/Chris Emil Janßen

Ein Umfragehoch jagt das nächste. Die CDU strotzt vor Selbstbewusstsein und scheint sich in der Oppositionsrolle wohler zu fühlen, als man es noch vor einem Jahr nach der Niederlage bei der Bundestagswahl gedacht hätte. Friedrich Merz ist in seinem Element, als er in Halle 3 der Deutschen Messe in Hannover die knapp 1.000 Delegierten mit Häme und Witz auf die Fehler "einer der schwächsten Bundesregierungen aller Zeiten", aufmerksam macht.