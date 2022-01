In einer kurzen Rede rief Merz die CDU-Mitglieder zur Geschlossenheit auf. Er sagte, die Partei habe ihr Selbstvertrauen nicht verloren. Vom Parteitag gehe ein "kraftvolles Signal des Aufbruchs und der Erneuerung der CDU" aus.



Zugleich attackierte Merz Bundeskanzler Olaf Scholz und warf ihm vor, in wichtigen Fragen passiv zu sein. Als Beispiel nannte Merz die allgemeine Corona-Impfpflicht. Scholz wolle diese, weigere sich aber, dem Bundestag einen Regierungsentwurf vorzulegen. In der Krise mit Russland bemühe sich Scholz zu wenig, um eine Abstimmung etwa mit den USA und Russland zu erreichen. Zudem hätten viele Menschen wegen der hohen Inflation und hoher Energiepreise finanzielle Ängste, bekämen aber keine Antwort.