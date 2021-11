Die Erleichterung und Freude waren ihnen anzusehen. Nach der CDU-Kreisvorsitzendenkonferenz am vergangenen Wochenende in Berlin verließen rund 300 gutgelaunte CDU-Mitglieder den Saal. Die Basis hatte gesprochen, die CDU hatte zugehört, um eine Mitgliederbefragung kam niemand in der Partei mehr vorbei.