Den Krieg in Europa und den Klimawandel macht die Grundwertecharta als größte Bedrohungen für das Zusammenleben in Deutschland aus.

Generalsekretär Czaja weiß um das Frauenproblem der Union und fordert eine Quote. Der Parteichef wünscht sich eine andere Lösung, stellt aber mit Blick auf die Vergangenheit fest: "Wie es zurzeit ist, kann es nicht bleiben". Auf dem kommenden Parteitag in Hannover möchte die CDU darüber abstimmen – und könnte schneller Fakten schaffen, als ihr Parteichef Position bezieht.

Neben all den progressiven Zielmarken im Grundsatzprogramm vergisst Merz jedoch nicht, auch all jene anzusprechen, die den Großteil seiner Partei ausmachen. Das durchschnittliche Parteimitglied der Union ist über 60 und männlich. Er warnt vor Fortschrittshysterie, in die man nicht verfallen dürfe, und spricht in seiner Rede beinahe so viel über das erste Parteiprogramm der Union von 1978 wie über die neue Präambel.