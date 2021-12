Merz lernt aus Fehlern und wird zum Teamspieler

Bei seiner dritten Kandidatur hat er zudem gezeigt, dass er aus früheren Fehlern gelernt hat. Anders als bei seinen ersten beiden Versuchen zeigte er diesmal Herzblut und Sorge um die Zukunft der CDU. Der neue Merz ist mehr als der konservative, wirtschaftsliberale Macher. Er spricht über Sozialpolitik, will die Basis stärker einbinden. Er stellt sich aber nicht nur thematisch breiter auf. Der neue Merz ist Teamspieler, bindet ein. Und wie es von einem guten Chef erwartet wird, trifft er dabei eine geschickte Personalauswahl.

Friedrich Merz mit seinem Team Mario Czaja und Christina Stumpp Bildrechte: dpa Mit Mario Czaja als Kandidaten für den Posten des Generalsekretärs hat er den Arbeitnehmerflügel seiner Partei eingebunden. Zudem hat er mit der Nominierung des Ost-Berliners ein Zeichen nach dem schlechten Bundestagswahl-Ergebnis der Union in den ostdeutschen Ländern gesetzt - als einziger der drei Kandidaten. Doch weil Merz auch die Frauen in seiner Partei ansprechen will, kreiert er zudem den Posten der stellvertretenden Generalsekretärin und nominiert dafür Christina Stumpp. Zudem steht die Kommunalpolitikerin für Basisarbeit.

Die CDU breiter aufstellen und zur AfD abgrenzen

Nun muss Merz anhand der thematischen Erneuerung der Union zeigen, dass all dies nicht nur Mittel zum Zweck war. Dabei wird es für ihn verlockend sein, insbesondere die FDP in der Bundesregierung beim Thema Finanzen vor sich herzutreiben. Doch das allein wird nicht reichen. Merz muss die CDU thematisch breit aufstellen und dabei wie versprochen die Basis einbinden. Gleichzeitig muss er darauf achten, dass die Partei nicht zu weit nach rechts rückt und sich gar in Konkurrenz zur AfD begibt. Dadurch ginge die Mitte dauerhaft an SPD, Grüne und FDP verloren.