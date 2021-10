Spricht man den Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktion-Nordsachsen, Rayk Bergner, auf seine Partei an, wird er schnell konkret: "In der CDU braucht es einen Schnitt." Es sei Zeit für mehr junge Menschen in den Ämtern der Partei und für eine stärkere Einbindung von Kommunalpolitikern. Man sollte Wege finden, der Basis die Möglichkeit zu geben, sich in Berlin Gehör zu verschaffen, statt ihr das Gefühl zu geben, nur von Berufspolitikern vertreten zu werden. "Ich gehe soweit, dass man die Basis beschließen lassen sollte, wer unsere Partei künftig auf Bundesebene vertreten soll."