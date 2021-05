CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hält nichts von Pauschalurteilen über Ostdeutsche. Am Montag sagte er im Gespräch mit MDR AKTUELL, er sei kein Freund von solchen Verallgemeinerungen, wie sie der Ostbeauftragte Marco Wanderwitz treffe. Dieser hatte sich in einem Podcast der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" resigniert über einen Teil der Ostdeutschen geäußert. Auf die Frage, wie man AfD-Wähler zurückgewinnen könne, antwortete er: "Diese Menschen sind nicht durch gute Arbeit von Regierungen zurückzugewinnen. Leider."



Nur ein geringer Teil der AfD-Wähler sei "potenziell rückholbar", so Wanderwitz, man könne darum nur "auf die nächste Generation" hoffen. Für diese Aussagen erntete Wanderwitz sowohl heftige Kritik als auch deutliche Zustimmung.