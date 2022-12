Freihandel mit Kanada Bundestag gibt grünes Licht für Ceta-Abkommen

In der Bundestagsdebatte warben führende Politiker der Ampel-Koalition für das Abkommen. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge sagte, die Regierungskoalition habe ein "neues Kapitel in der Handelspolitik" eingeleitet; diese stelle nun Klimaschutz und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt. Dagegen warf die Union der Bundesregierung eine "Hinhaltetaktik" vor. Im Bundestag werde über ein Gesetz abgestimmt, das "wortgleich dem unsrigen ist, das wir bereits im März eingebracht haben", kritisierte die CDU-Politikerin Julia Klöckner.