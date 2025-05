Die AfD im Bundestag ist bekannt für ihren scharfen Ton bei Reden. Sie hat in der vergangenen Legislaturperiode mit Abstand die meisten Ordnungsrufe bekommen. Und auch bei der ersten Versammlung des neuen Bundestags, der konstituierenden Sitzung Ende März , schaltete sich Alterspräsident Gregor Gysi (Die Linke) bei der Rede des AfD-Abgeordneten Stephan Brandner ein und bat um Mäßigung.

Eine Mäßigung stünde der Fraktion gut zu Gesicht, sagte AfD-Chef Tino Chrupalla diese Woche in einem Interview: "Auch diese konstituierende Sitzung haben wir intern besprochen. Und ich denke auch, da wird es in der Zukunft von unserer Seite auch einen anderen Ton auf parlamentarischer Ebene geben." Er habe es immer wieder gesagt, so Chrupalla weiter, man müsse und wolle sehr wohl unterscheiden zwischen einer Bundestagsrede und einer Demo-Rede. Das könne man durchaus machen.