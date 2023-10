Nach seiner Einweisung wegen eines medizinischen Notfalls während eines Wahlkampfauftritts in Ingolstadt hat AfD-Co-Chef Tino Chrupalla das Krankenhaus wieder verlassen. Das teilte seine Partei am Nachmittag mit. Sie erklärte, Chrupalla habe Ingolstadt verlassen und werde sich in weiterführende ärztliche Behandlung begeben. Alle geplanten Wahlkampftermine in Bayern seien abgesagt worden.