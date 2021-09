Klimaschutz CO2-Abgabe wird zum Armutsrisiko für Geringverdiener

Anja Wolf berät seit 18 Jahren Menschen in der Schuldnerberatung. Zu ihr kommen vor allem Menschen, die Sozialleistungen empfangen, also Arbeitslosengeld oder Hartz IV. Aber auch immer einige, die ganz normal arbeiten und trotzdem zu wenig verdienen, um davon gut leben zu können. Die Vorsitzende der Landesschuldnerberatung in Thüringen berichtet: "Teilweise werden wir auch gebeten, Termine am Anfang des Monats zu machen, weil das Geld dann einfach am Ende des Monats zu knapp ist, um noch Ausgaben für den öffentlichen Personennahverkehr zu leisten." Das komme sehr häufig vor. Heißt: Das Geld reicht kaum für die Fahrt zur Schuldnerberatung.