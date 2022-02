Reaktionen Mieter und Vermieter können mit Aufteilung der CO2-Kosten leben

Die Heizkosten explodieren – nicht nur wegen der Situation an den Energiemärkten, sondern auch, weil zusätzlich die CO2-Abgabe fällig wird. Der ursprüngliche Plan der vorherigen Regierung, diese jeweils zur Hälfte auf Mieter und Vermieter aufzuteilen, scheiterte im Sommer an der Unionsfraktion. Doch die Ampel-Koalition bringt das Thema wieder auf den Tisch. Wirtschaftsminister Habeck will nun in einem Stufenmodell Vermieter am CO2-Preis beteiligen.