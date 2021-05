In den vergangenen Tagen hing René Hobusch vor allem am Telefon. Der Präsident des sächsischen Landesverbandes von Haus und Grund hat viele Gespräche mit Bundestagsabgeordneten der CDU aus Mitteldeutschland geführt. Er hofft, dass der Bundestag die Entscheidung des Kabinetts zum CO2-Preis noch abwendet. "Es kann einfach nicht sein, dass Vermietern die Hälfte der Kosten für die CO2-Bepreisung übergeholfen wird, wo wir es überhaupt nicht in der Hand haben, über den Verbrauch zu bestimmen. Das macht letzten Endes der, der das Heizungsventil aufdreht. Das ist auch derjenige, der sich für oder gegen die ein oder andere Form von Wohnung entscheidet", erklärt Hobusch.