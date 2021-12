Vielmehr verbünden sich gerade in Ostdeutschland Teile der AfD mit rechtsextremen Gruppen wie den "Freien Sachsen". Gemeinsam schürt man gerade in den AfD-Hochburgen wie dem Erzgebirge die Stimmung gegen die Corona-Maßnahmen und gegen das Impfen. Die Äußerungen in den verschiedenen Telegram-Kanälen der "Freien Sachsen" sind eine Mischung aus Racheaufrufen, Hang zur Lynchjustiz und dem Traum von Tribunalen gegen Mitglieder der Staatsregierung und Polizisten. Dafür waren schon ihre politischen Vorfahren von 1933 bis 1945 bekannt. Später sollte sich deshalb niemand herausreden, es nicht gewusst zu haben, wenn diese Gewaltfantasien auch in Gewalt enden.

Natürlich freuen sich AfD und die "Freien Sachsen", dass so viele Menschen ihren Aufrufen zum Protest gegen die Corona-Maßnahmen folgen. Die Bilder von den sogenannten Spaziergängen vermitteln den Eindruck, sie würden mit ihren Gefolgsleuten die Straße beherrschen und damit auch die Meinungshoheit haben. Doch das ist ein Fehlglaube. Die Gegendemonstrationen finden momentan tagtäglich vor den Impfzentren statt mit über einer Million Teilnehmer. Zudem nehme ich immer mehr wahr, dass viele Menschen genervt sind vom Selbstdarstellungsdrang der Corona-Leugner und Impfverweigerer. Und auch von ihrem Realitätsverlust. Man feiert auf Telegram niedrige Impfquoten als Erfolg und verschweigt die Folgen. Obwohl Sachsen nur vier Prozent der deutschen Bevölkerung stellt, verzeichnet das Land elf Prozent der 107.000 Coronatoten in ganz Deutschland. Vielleicht ist das noch nicht anschaulich genug. Am 15.12. 2021 wurden 174 der 522 bundesweiten Todesfälle durch Corona in Sachsen registriert. Das ist ein Drittel. Also lieber tot als geimpft?