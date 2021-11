Über den Entwurf soll am Donnerstag im Bundestag und am Freitag im Bundesrat abgestimmt werden. Am 25. November soll die epidemische Lage von nationaler Tragweite auslaufen. Mit den neuen Regeln gebe es "ein Mehr an Rechtssicherheit", verteidigte Wiese im ZDF diese Pläne. Die Infektionsschutzmaßnahmen sind auch Thema bei den Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP, die ab heute in den Endspurt gehen. Am Donnerstag befassen sich die amtierende Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder mit dem Thema.