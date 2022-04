Sowohl die Altersbegrenzung für die Impfpflicht als auch die Einführung eines Impfregisters verstehen die Initiatoren des neuen Antrags als ein Angebot an die Unions-Fraktion. CDU und CSU treten am Donnerstag zur Abstimmung über eine Impfpflicht mit einem eigenen Antrag an. Dabei handelt es sich um eine Art Vorsorgegesetz zur Einführung einer Impfpflicht, wenn es die epidemische Situation im Herbst erfordern sollte. Sollte es erforderlich sein, sollte sie dann auch möglicherweise für Menschen über 60 Jahre, bestimmte Berufsgruppen im Gesundheits- und Pflegebereich sowie Mitarbeiter in der kritischen Infrastruktur gültig werden. Außerdem fordert die CDU/CSU-Fraktion auch ein Impfregister.