Fünf Antragsgruppen ringen um die Mehrheit. Für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren kämpft eine Parlamentariergruppe, der sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach als auch Abgeordnete von SPD, Grünen, FDP und der Linksfraktion angehören. Unterstützt werde der Vorschlag auch von den 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, sagte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Donnerstag im Bundestag. Noch ein Lockdown sei nicht zu ertragen, die Menschen wollten und könnten nicht mehr.

Die CDU/CSU-Fraktion plädiert geschlossen für ein Impfregister. Eine Impfpflicht will die Union erst dann einführen, wenn eine Virus-Variante auftauche, die "so ansteckend wie Omikron und so tödlich wie Delta ist", erklärt Fraktionsvize Sepp Müller.