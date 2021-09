Eine Selbstauskunft über den Impfstatus der Beschäftigten zu verlangen, sei ein No-Go, erklärt der Deutsche Gewerkschaftsbund. Die Information darüber, ob jemand geimpft sei, unterliege dem Datenschutz und habe den Arbeitgeber nicht zu interessieren. Das sagt auch der Leipziger Fachanwalt für Arbeitsrecht, Henry Bach, und ergänzt: "Es gibt keine Impfpflicht. Die Impfung gehört zur Privatsphäre der Arbeitnehmer, in die sich der Arbeitgeber nicht einzumischen hat." Zurzeit gebe es im Infektionsschutzgesetz keine gesetzliche Grundlage, dass der Arbeitgeber eine Impfung des Arbeitnehmers erfragen dürfe.

Und schließlich gebe auch das Arbeitsschutzgesetz eine solche Auskunftspflicht nicht her. Eine Ausnahme gelte für Arbeitgeber im Gesundheits- und Pflegesektor, sagt Bach – also etwa in Krankenhäusern, Arztpraxen oder Pflegeeinrichtungen.