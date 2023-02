Die Arbeitsgruppe gibt Empfehlungen in fünf Handlungsfeldern: Dabei geht es um frühe Hilfen schon ab der Geburt, Kindertagesbetreuung, Schulen, das Gesundheitswesen sowie Jugend- und Familienhilfe. So heißt es in dem Bericht, in der Pandemie sei deutlich geworden, "wie wichtig niedrigschwellige Beratungs- und Hilfsangebote vor Ort sind". Bei stärkeren psychischen Belastungen und psychischen Erkrankungen sei "die zügige Vermittlung in die Angebote des medizinischen Versorgungssystems wichtig". Außerdem empfiehlt die Arbeitgruppe "den Ausbau schulpsychologischer Dienste". Die Unterstützung falle häufig in den Aufgabenbereich von Ländern und Kommunen. Der Bund könne hier aber koordinierend und mit Finanzhilfen eingreifen.