Mit neuen Regeln – Kneipenbesuch oder Shopping nur für Genesene und Geimpfte, kurz 2G, zur Arbeit nur mit 3G, also geimpft, genesen oder täglich getestet – wächst der Frust in der Bevölkerung. Die Ungeimpften werden von der Politik zum Sündenbock gemacht. Dabei hat sie es selbst versäumt, die Menschen vom Sinn der Impfung zu überzeugen. Es fehlen Beratungsangebote, Werbespots in den Medien und niedrigschwellige Impfmöglichkeiten.

Umgekehrt sind die Geimpften immer mehr vom Starrsinn der Impfverweigerer genervt und wollen nicht weiter auf ihre Freiheit verzichten. Das deutsche Corona-Management ist ein Lehrbeispiel für die Spaltung einer Gesellschaft. Besonders rechtsextreme Gruppen und die AfD versuchen daraus Kapital zu schlagen. Sie organisieren trotz Einschränkungen des Demonstrationsrechts Protestaktionen gegen die Corona-Maßnahmen und rufen zum Impfboykott auf. Es kommt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei, besonders in Sachsen und Thüringen.

Mancher Extremist träumt vom Umsturz. Es gibt Morddrohungen gegen den sächsischen Ministerpräsidenten. In Nazi-Manier marschieren rechte Aktivisten vor Häusern von Politikerinnen auf. Wie real die Gefahr ist, zeigt der Mord eines Maskenverweigerers an einem Tankstellenangestellten in Idar-Oberstein bereits im September. Der junge Mann hat den Täter nur aufgefordert, eine Maske zu tragen. Protest gegen die Corona-Politik im sächsischen Freiberg. Bildrechte: XcitePress

Im Dezember versucht es die neue Ampel-Regierung im zweiten Anlauf besser zu machen. Das Infektionsschutzgesetz wird wieder verschärft. Die Länder können in Hochinzidenzgebieten mit schärferen Kontaktbeschränkungen die Pandemie bekämpfen. Der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach kündigt eine konsequentere und einheitlichere Corona-Politik an. Beraten soll ihn ein Gremium von Experten, die durchaus unterschiedliche Ansichten über den besten Weg aus der Krise haben. Impfungen werden für das Pflegepersonal in Altenheimen, Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen Pflicht. Zu Beginn des neuen Jahres nun soll der Bundestag über eine allgemeine Impfpflicht entscheiden.

Trotzdem steht am Ende des zweiten Coronajahres eine fatale Bilanz: Die Menschen sind müde und genervt von der Pandemie, die Gesellschaft gespalten. Die Politik fährt in der Pandemie nach zwei Jahren meist immer noch auf Sicht.