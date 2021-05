Gesamtsumme der Zusatzpakete: 1,5 Milliarden. Immerhin sind schon viele Schüler-Laptops davon bezahlt – das andere kommt später. Schnarchnasig nennt der Grüne Bildungspolitiker Kai Gehring das: "Beim Digitalpakt ist es so, insgesamt verzögert, eine alte Idee spät umgesetzt und jetzt ist er dann doch auch ein bisschen bürokratisch geraten. Also gerade für Kommunen, die finanzschwach sind, ist es nicht so einfach an die Digitalpaktmittel heranzukommen."