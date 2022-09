Zahlreiche Einrichtungen hätten gar "keine Auszahlung der Bundesmittel" beantragt. Zudem hätten manche Firmeninhaber die Prämie nicht nur für ihre Beschäftigten, sondern "zu Unrecht" auch für sich selbst geltend gemacht, heißt es in einem Bericht der Süddeutschen Zeitung. Es geht dabei um bis zu 1.500 Euro für jede Pflegekraft in Kliniken und Heimen.

Dass viele Pflegekräfte den Corona-Bonus gar nicht bekämen, hatte im Frühjahr bereits die Gewerkschaft Verdi kritisiert, wie die SZ weiter schreibt. Verstandsmitglied Sylvia Bühler erklärte, das sei "einfach nur noch schändlich". Pflegeheime und Pflegedienste müssten doch in der Lage sein, eine staatliche Prämie zu beantragen und an die Beschäftigten weiterzugeben. Bühler verwies dabei auf eine Studie einer Steuerberatungsgesellschaft, die Zahlen von mehr als tausend Pflegediensten analysiert hatte. Das Ergebnis der offenbar nicht repräsentativen Studie war laut Zeitung niederschmetternd. Nur knapp 60 Prozent der Beschäftigten in der Altenpflege hätten 2020 einen Corona-Bonus erhalten. Auch die Höhe der Prämie habe stark geschwankt – zwischen 757 Euro im Schnitt pro Person in Bayern und 1.125 Euro in Sachsen-Anhalt.