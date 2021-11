Das Bundesgesundheitsministerium streitet Lieferschwierigkeiten ab. Das Ministerium schreibt MDR AKTUELL, dass Impfstoffbestellungen von Impfzentren und Praxen verspätet eingegangen seien. Dennoch sollen in dieser Woche 11 Millionen Impfdosen für Boosterimpfungen ausgeliefert werden. Das Tempo soll also anziehen.

Die Quote für Auffrischungen lag vergangenen Freitag bundesweit bei 9,6. Das heißt: Knapp jeder zehnte Geimpfte in Deutschland hat eine Auffrischungsimpfung bekommen. In Sachsen liegt die Quote nur bei 7,5, in Thüringen dagegen schon bei fast elf.