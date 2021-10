In Mitteldeutschland ergriffen die Landesregierungen von Sachsen und Thüringen am Freitag bereits entsprechende Maßnahmen. Das Dresdner Sozialministerium teilte mit, dass sich in Sachsen ab 1. November alle über 18-Jährigen eine dritte Impfung holen könnten. Man folge damit einer Empfehlung der Sächsischen Impfkommission. Neueste Daten würden eine Risikoreduktion für alle Altersgruppen eindrucksvoll belegen.