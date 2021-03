Am Montag berät Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder über die Lage in der Corona-Pandemie. Vorab kursierte eine Beschlussvorlage der SPD-geführten Länder. Sie sieht unter anderem eine Verlängerung des Lockdowns bis in den April, eine Test-Verpflichtung für Arbeitgeber sowie "kontaktarmen Urlaub" vor.



Kanzleramtsminister Helge Braun wies auf Twitter daraufhin, dass die Vorlage nicht aus dem Kanzleramt stamme und kein Papier der Bundesregierung sei. Zunächst hatte es geheißen, die Vorlage stamme aus dem Kanzleramt.

Folgende Themen werden bei den Beratungen aber so oder so auf den Tisch kommen:

Angesichts wieder steigender Infektionszahlen und des hohen Anteils der britischen Virusmutation B.1.1.7 an den Neuinfektionen streben die SPD-geführten Bundesländer – darunter Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Brandenburg und Berlin – eine Verlängerung des Lockdowns bis in den April an. Ein genaues Datum nennt die SPD-Vorlage nicht. Die aktuellen Regelungen gelten bis 28. März.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte in der "Welt am Sonntag" die Rücknahme aller Lockerungsschritte der vergangenen zwei Wochen und eine Verschärfung des Lockdowns gefordert. Dieser härtere Lockdown müsse bis Mitte April gelten. Bis dahin solle beim Impfen und bei der Ausstattung mit Tests in Kitas und Schulen nachgebessert werden, so Lauterbach.

Auch aus der Union gibt es Stimmen, die sich gegen weitere Lockerungen aussprechen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte der "Welt": "Die dritte Welle hat begonnen, da braucht man nicht drum herum zu reden". Die Welle, die sich gerade auftürme, müsse gebrochen werden.

Ähnlich wie Kretschmer äußerten sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU). Söder sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung":

Weitere Öffnungen ergeben angesichts der erneut steigenden Infektionen keinen Sinn. Die Notbremse muss für alle gelten. Und zwar konsequent. Markus Söder (CSU) Ministerpräsident Bayern

Karliczek sagte der "Welt am Sonntag", die Notbremse ab einer Inzidenz von 100 müsse eingehalten werden.

Beim letzten Bund-Länder-Treffen am 3. März wurde die Notbremse zusätzlich zum "Öffnungsfahrplan" beschlossen. Danach sollen Lockerungen zurückgenommen werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen die 100 übersteigt. Das war in zahlreichen Städten und Landkreisen in den vergangenen zwei Wochen der Fall. Trotzdem wurden Lockerungen nur vereinzelt zurückgenommen, wie etwa in Landkreisen in Sachsen.

In den Landkreisen Meißen, Nordsachsen, Zwickau und Erzgebirge müssen wegen der hohen Inzidenzwerte ab Montag Kitas und Schulen wieder schließen. Ausgenommen sind die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen und Abschlussjahrgänge.

Genau diese Regelung fordert der deutsche Lehrerverband für ganz Deutschland. Präsident Hans-Peter Meidinger sagte der "Bild am Sonntag", er glaube nicht, "dass wir die Schulen in der dritten Welle offen lassen können". Grund sei vor allem, dass nicht ausreichend Schnelltests für Schüler und Lehrkräfte vorhanden seien.

Anne Lütkes, Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerkes, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, sie befürchte, dass Kitas und Schulen bald wieder komplett schließen müssen. Das Kinderhilfswerk fordert eine einheitliche Impf- und Teststrategie für Kitas und Schulen.

Auch die Frage nach Ostern und möglichem Urlaub im In- und Ausland wird die Runde beschäftigen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und seine rheinland-pfälzische Amtskollegin Malu Dreyer (SPD) haben sich bereits für Urlaub im Inland ausgesprochen. So sagte Haseloff der "Welt am Sonntag", er könne sich Osterferien für die Landeskinder "innerhalb der Grenzen Sachsen-Anhalts, etwa im Harz" vorstellen. Das betreffe Ferienwohnungen und Camping-Urlaub. Dreyer will Osterausflüge erlauben. Es müsse möglich sein, dass die Menschen im "Gartenlokal einkehren können, statt nach Mallorca zu fliegen". Man könne Deutschland die nächsten Monate nicht komplett abriegeln.

In Thüringen bewertet die Landesregierung die Lage hingegen ganz anders. "Wer in dieser Phase der Pandemie glaubt, dass man ungetestet ganze Urlaubsregionen freigeben kann, ist nicht auf der Höhe der Zeit", sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). "Wir bitten die Bevölkerung, keine Urlaubsreisen anzutreten."