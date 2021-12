Außerdem sieht die Vorlage vor, dass alle Clubs und Diskotheken bundesweit schließen. In Sachsen und Thüringen gilt dies bereits, in Sachsen-Anhalt ab 23. Dezember. Veranstaltungen in Innenräumen, aber auch im Freien sollen mit neuen Kapazitätsgrenzen belegt werden, die in dem Beschlussvorschlag aber noch nicht genannt werden.