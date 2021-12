Dabei ist schon jetzt fraglich, ob all das überhaupt ausreicht, um für die notwendige Entlastung in den Krankenhäusern zu sorgen. Die Experten der Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hatten bereits am Wochenende sofortige umfassende Kontaktbeschränkungen gefordert. Am Donnerstag werden seitdem vier weitere Tage vergangen sein.