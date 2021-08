Die drei mitteldeutschen Länder liegen aktuell bei der Sieben-Tage-Inzidenz deutlich hinter dem vom Robert Koch-Institut (RKI) gemeldeten Bundesdurchschnitt von 23,1. In Sachsen betrug sie am Wochenende 7,6. Lediglich der Landkreis Leipzig (15,5) und die Stadt Leipzig (14,8) lagen nach RKI-Angaben über der Zehner-Marke, nach der sich Lockerungen etwa bei der Maskentragepflicht oder Kontaktbeschränkungen richten. In Dresden (9,2) galten die strengeren Regeln bereits einige Tage, wurden aber wegen der nun wieder unter 10 gesunkenen Inzidenz aktuell gelockert.

In Sachsen-Anhalt kommt die dritte Corona-Welle nur langsam an. Das Bundesland hatte am Montag mit 7,3 die zweitniedrigste Sieben-Tage-Inzidenz. Hohe Infektionszahlen meldet derzeit der Norden Sachsen-Anhalts. Der Altmarkkreis Salzwedel weitete in der vergangenen Woche die Testpflicht wieder aus. Die Inzidenz lag dort an drei aufeinanderfolgenden Tagen über dem Grenzwert von 35.

Im Landkreis Stendal stieg die Inzidenz am Montag auf 37. Die Kreisverwaltung führt den Anstieg auf ungeimpfte Reiserückkehrer zurück. Im Altmarkkreis Salzwedel waren hauptsächlich eine größere Familienfeier und ein Corona-Ausbruch in einem holzverarbeitenden Unternehmen für den Anstieg der Inzidenz verantwortlich.