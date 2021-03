Der Bund kann den Ländern per Gesetz weitreichende Vorgaben zur Corona-Bekämpfung machen, die diese genau umzusetzen haben. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags. Demnach liegt der Infektionsschutz in der Verantwortung des Bundes. Somit liege auch die Gesetzgebungskompetenz für das Infektionsschutzrecht beim Bund. Das Gutachten hatte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in Auftrag gegeben.