Nach dem MDR AKTUELL vorliegenden Beschlussentwurf sollen bis 20. März die meisten Corona-Beschränkungen enden. Auf Basis der Einschätzungen des Expertenrats der Bundesregierung zur Pandemielage sind Lockerungen in drei Stufen geplant.

Allerdings wird auch vor einem zu schnellen Öffnen gewarnt. Von zentraler Bedeutung sei es, dass zunächst weiterhin Atemasken getragen würden. Wichtig sei auch die Eigenverantwortung der Menschen, sich bei Symptomen zu testen und zu isolieren. Am Plan einer allgemeinen Impfpflicht wird festgehalten. Spätestens im Herbst steige wieder das Risiko erneuter Infektionswellen.

* die Zahlen in Klammern sind noch verhandelbar.

In einem zweiten Schritt wird ab dem 4. März 2022 der Zugang zur Gastronomie für Geimpfte, Genesene und Personen mit tagesaktuellem Test ermöglicht (3G-Regelung) – bisher galt hier 2G oder sogar 2G+, also geimpft oder genesen und zusätzlich getestet oder geboostert. Auch Übernachtungsangebote sollen mit 3G-Regel erlaubt werden.



Diskotheken und Clubs werden für Genesene und Geimpfte mit tagesaktuellem Test oder mit dritter Impfung (2G+) geöffnet. Bei Großveranstaltungen können Genesene und Geimpfte (2G-Regelung bzw. Genesene und Geimpfte mit tagesaktuellem Test oder dritter Impfung (2G+) als Zuschauerinnen und Zuschauer teilnehmen.



Bei Veranstaltungen in Innenräumen ist maximal eine Auslastung von [40] Prozent der jeweiligen Höchstkapazität zulässig, wobei die Personenzahl von [4.000] Zuschauenden nicht überschritten werden darf. Bei Veranstaltungen im Freien ist maximal eine Auslastung von [60] Prozent der jeweiligen Höchstkapazität zulässig bis maximal [25.000] Gästen erlaubt. Flankierend sollten medizinische Masken getragen und Hygienekonzepte vorgesehen werden.