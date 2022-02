Bund-Länder-Gipfel Beratungen über Stufenplan für Corona-Lockerungen

Bereits gestern hatten mehrere Länder Lockerungen angekündigt. Das Kabinett in Bayern beschloss, für Geimpfte und Genesene alle Kontaktbeschränkungen aufzuheben. Das soll ab Sonnabend auch in Schleswig-Holstein gelten. In beiden Ländern soll es für Ungeimpfte weiter Kontaktbeschränkungen geben, dafür aber Erleichterungen beim Besuch von öffentlichen Einrichtungen. Berlin kippte die 2G-Regel im Einzelhandel. Die Neuregelung tritt am Freitag in Kraft.