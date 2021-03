Umsetzung soll Ländersache bleiben

Kommt diese Nachricht auch an in den Ländern? Dort wird intensiv diskutiert: Der Fraktionsvorsitzende der Linken in Thüringen, Steffen Dittes, ist gerade auf dem Weg von einer Sondersitzung zur nächsten. Er sagt, dass eine Gesetzesänderung denkbar wäre – allerdings nicht, um dem Bund mehr Rechte einzuräumen, sondern um verbindliche, klare Regelungen festzuschreiben. Die Umsetzung müsse dann Sache der Länder bleiben, so Dittes: "Im Vergleich dazu wäre das unverhältnismäßig, weil wir diese föderale Möglichkeit hier noch haben und auch nutzen sollten und bevor nicht alle Möglichkeiten im föderalen System ausgeschöpft sind, sollte man auf solche weitreichenden Durchgriffsbefugnisse auch nicht kommen oder diese diskutieren oder diese verfolgen."

Das sieht auch der Thüringer SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Hey ganz ähnlich. Es sei jetzt nicht die Zeit für solche Kompetenz-Streitigkeiten. "Gerade hier in den ostdeutschen Ländern ist die gesellschaftliche Stimmung derart angespannt, dass so ein Durchgreifen des Bundes an den Ländern vorbei viele Leute stark an die Zeit von vor 1989 erinnert und gerade in der jetzt aufgeheizten Debatte ist das, glaube ich, das Letzte, was wir brauchen."

Landespolitiker verweisen auf Besonderheiten

Auch in Sachsen beschäftigen die Landespolitik die steigenden Corona-Zahlen intensiv. Die CDU-Fraktion verweist auf Ausschusssitzungen und äußert sich deshalb nicht. Dafür spricht der Koalitionspartner SPD. Die gesundheitspolitische Sprecherin Simone Lang hält es für sinnvoller, wenn die Länder weiter selbst über Regelungen bestimmen: "Es ist immer gut, wenn man sich gemeinsam abspricht und auch gemeinsame Regelungen trifft, aber ich glaube, dass man individuell gucken muss, dass jedes Bundesland unterschiedlich beschaffen ist – ob es von der Altersstruktur her ist, ob es vom Impfen her ist. Also ich glaube, es hat alles Besonderheiten und deshalb würde ich das nicht für so zielführend finden, wenn wir das wirklich machen."