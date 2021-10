Per Corona-Verordnung veranlasste Geschäftsschließungen gehören nicht zum allgemeinen Betriebsrisiko für Unternehmer. Das hat das Bundesarbeitsgericht im allerersten von ihm verhandelten Corona-Streitfall entschieden. Nach der Entscheidung der Erfurter Bundesrichter haben Unternehmer damit auch nicht das Risiko für den Arbeitsausfall von Minijobbern zu tragen. Sie seien deshalb auch nicht verpflichtet, den Minijobbern in dieser Zeit eine Vergütung zu zahlen. ( 5 AZR 211/21 )

Laut der Begründung des Bundesarbeitsgerichts ist es allein Sache des Staates, für einen Ausgleich der finanziellen Nachteile durch den hoheitlichen Eingriff zur Bekämpfung einer Pandemie zu sorgen. Das sei zum Teil mit dem erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld erfolgt. Die höchsten deutschen Arbeitsrichter räumten in dem Zusammenhang jedoch ein, dass dies im Falle der geringfügig beschäftigten Klägerin aus Niedersachsen aber nicht geschehen sei. Insofern gebe es "Lücken in dem sozialversicherungspflichtigen Regelungssystem", so das Bundesarbeitsgericht.