Bundestag Bundeseinheitliche Corona-Notbremse beschlossen

Hauptinhalt

Der Bundestag hat der bundeseinheitlichen Corona-Notbremse zugestimmt. Die neuen Vorschriften müssen am Donnerstag noch den Bundesrat passieren. Sie könnten frühestens am Samstag in Kraft treten. Vorgesehen sind unter anderem Ausgangssperren, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 steigt.