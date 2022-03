Bundeskanzler Olaf Scholz verteidigte das Vorgehen. Die Pandemie sei nicht vorbei, darüber sei man sich einig, sagte er nach den Beratungen. Aber die Lage in den Krankenhäusern entwickele sich nicht so dramatisch, wie das früher bei solch hohen Corona-Zahlen der Fall gewesen wäre. Wer geimpft und geboostert sei, könne auf einen eher milden Verlauf hoffen. "Nun treten wir auch in eine neue Phase der Pandemie ein, in der wir, wie fast alle unsere Nachbarländer auf die meisten Schutzmaßnahmen verzichten werden."