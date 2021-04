Keine Änderungen trotz erhöhter Nachfrage

Es gibt verschiedene Kriterien, wann ein Kind notbetreut werden darf. Zum Beispiel, wenn ein Elternteil einen Job von erheblichem öffentlichen Interesse nachweisen kann und erklärt wird, warum andere Sorgeberechtigte nicht betreuen können. So schreiben es die Regeln des Thüringischen Kultusministeriums vor und ähnlich sieht es in Sachsen und Sachsen-Anhalt aus.

An dem Vorgehen hat sich durch die bundesweite Notbremse nichts geändert. Trotzdem fragen inzwischen mehr Eltern die Notbetreuung an, beobachtet auch Grit Gindler. Sie ist bei den Johannitern in Sachsen-Anhalt und Thüringen zuständig für 64 Kitas. Noch findet sie die aktuellen Zugangsbeschränkungen ausreichend. "Ich glaube, wenn wir jetzt in Landkreisen sind, wo die Inzidenzwerte exorbitant hoch sind, da müsste man sich vielleicht schon Gedanken machen: Reicht das oder reicht das nicht?" Aber es sei Auftrag des Landes und der Landkreise, wie der Infektionsschutz umgesetzt werde. "Und dann sind wir da natürlich auch bereit, neue Regelungen mit zu tragen."

Konflikte zwischen Eltern und Erziehern

Wichtig sei aber auch, dass sich – vor allem in Härtefällen – Eltern, Kitas und Jugendämter gut absprechen. Manchmal gebe es auch Kompromisse, wie Kinder kurzzeitig oder für einzelne Tage zu bringen. Sehr viele, aber nicht grundsätzlich zu viele Kinder seien beim letzten Mal in der Notbetreuung gewesen, sagt Uschi Kruse, Chefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Sachsen.