Bundesrat stimmt neuem Infektionsschutzgesetz zu

Wegen der Corona-Lage hatte der Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt. Diese Rechtsgrundlage läuft allerdings zum 25. November aus. An ihre Stelle tritt ein Bündel bundesweit einheitlicher Maßnahmen, die die Länder ergreifen können. Zudem können sie schärfere Maßnahmen in Eigenregie erlassen. Diese müssen dann aber von den jeweiligen Landesparlamenten beschlossen werden. Ausgangssperren oder das generelle Verbot für Veranstaltungen oder Versammlungen sowie flächendeckende Kita- und Schulschließungen sollen aber ausgeschlossen sein.



Die Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes sieht unter anderem 3G am Arbeitsplatz sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln vor.