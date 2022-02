Trotz der Debatte um Lockerungen der Corona-Regeln will die Bundesregierung vorerst keine Kriterien für den Übergang in ein endemisches Geschehen entwickeln. Das geht laut "Welt am Sonntag" aus einer Kleinen Anfrage der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht (Die Linke) an das Bundesgesundheitsministerium hervor. In dem Papier heiße es, der Übergang werde von der Wissenschaft definiert: "Er wird erst dann abgeschlossen sein, wenn die Immunität in der Bevölkerung so groß ist, dass es nur noch zu regional begrenzten Ausbrüchen kommt, die das Gesundheitssystem nicht überlasten."