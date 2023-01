Das Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amtes hat wegen der akuten Corona-Infektionswelle in China vor Reisen in die Volksrepublik abgeraten. Das wurde am Samstag auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes mitgeteilt. Zur Begründung wurde "der Höchststand an Covid19-Infektionen und das überlastete Gesundheitssystem" in China angeführt.