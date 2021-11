Der Bundestag hat mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Morgen muss noch der Bundesrat zustimmen. Danach soll die epidemische Lage von nationaler Tragweite zum 25. November auslaufen. Vorgesehen sind dann unter anderem bundesweit eine 3G-Regel am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Zudem soll es Testpflichten in Pflegeheimen geben. Auf der anderen Seite sollen besonders harte Corona-Maßnahmen, wie etwa Einschränkungen und Verbote von Veranstaltungen nur noch möglich sein, wenn die Landesparlamente das beschließen.