Karlsruhe Verfassungsgericht lehnt Eilanträge gegen einrichtungsbezogene Impfpflicht ab

Die Impfpflicht für Personal in Kliniken und Pflegeeinrichtungen kann Mitte März in Kraft treten. Das Bundesverfassungsgericht lehnte Eilanträge von mehreren Betroffenen für einen Stopp der Impfpflicht ab. Die Entscheidung in der Hauptsache steht allerdings noch aus.