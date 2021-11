Bundesverfassungsgericht Karlsruhe entscheidet über Bundesnotbremse

War die Bundesnotbremse mit dem Grundgesetz vereinbar? Dieser Frage ist das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe nachgegangen. Am Dienstag veröffentlicht es seine Entscheidungen dazu. Konkret geht es um Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen sowie Schulschließungen. Erwartet werden grundsätzliche Entscheidungen dazu, welche Regelungen in einer Pandemie verfassungsgemäß sind.