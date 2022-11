Bundesverwaltungs- und Bundesverfassungsgericht Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) ist oberstes Gericht des Bundes und letzte (Revisions-)Instanz auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts beziehungsweise des Verwaltungsrechts. Die Richterinnen und Richter prüfen die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) ist im Gegensatz zum BverwG ein eigenständiges Verfassungsorgan. Es ist das höchste deutsche Gericht und wacht über die Einhaltung des Grundgesetzes. Das gilt vor allem für die Durchsetzung der Grundrechte. Kommt es dabei zum Streit, kann das BVerfG angerufen werden. Seine Entscheidung ist unanfechtbar. An seine Rechtsprechung sind alle übrigen Staatsorgane gebunden. Bundesverfassungsgericht,Bundesverwaltungsgericht,Bundeszentrale für politische Bildung

Das Bundesverfassungsgericht erklärte ebenfalls die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitsbereich für rechtens . Der Schutz gefährdeter Gruppen, also von Alten und Kranken, wiege verfassungsrechtlich schwerer als der Grundrechtseingriff für Mitarbeitende im Pflege- und Gesundheitsbereich, begründete das Gericht seinerzeit die Entscheidung.

Das Bundesverwaltungsgericht wiederum entschied im Juli, dass die Imfpflicht bei der Bundeswehr rechtmäßig sei. Soldatinnen und Soldaten seien besonders verpflichtet, ihre Einsatzfähigkeit zu erhalten und müssten daher Maßnahmen gegen übertragbare Krankheiten dulden, so die Begründung in diesem Verfahren.

Bei einem dieser Verfahren handelt es sich um eine Vorlage des Thüringer Verfassungsgerichtshofs an das Verfassungsgericht (1 BvN 1/21). Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob das Infektionsschutzgesetz zu Beginn der Pandemie als rechtliche Basis ausgereicht hat, um die Eindämmungsmaßnahmen zu beschließen oder ob es hier früher eines Beschlusses des Bundestages bedurft hätte. Die AfD hatte das entsprechende Normkontrollverfahren in Thüringen eingereicht. Hier will das Gericht noch 2022 einen Beschluss fassen.