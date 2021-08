Also durch zentrale Klassenarbeiten und Vergleichsarbeiten. Alles Instrumente, die es aber schon vor Corona gab – und die oft nicht digital sind. Ein Gesamtüberblick ist dadurch schwieriger. Nach Ansicht des Bildungsministeriums Sachsen-Anhalt ist ein zentrales Verfahren aber auch gar nicht immer zielführend, zu unterschiedlich sei die Corona-Situation an den Schulen gewesen. "Wir haben einige Schulen, einige Jahrgänge, einige Klassen gehabt, die waren überwiegend im Distanzunterricht. Wir haben auch durchaus Klassen gehabt, die in den Schulen präsent waren. Dann hatten wir natürlich Quarantänephasen an gewissen Schulen, teilweise vollständige Quarantäne an Schulen. Also die Situation ist auch sehr indifferent."