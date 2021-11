Der Deutsche Bundestag hat am Donnerstag den Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP zu bundesweit einheitlichen Corona-Schutzmaßnahmen beraten. In seiner Rede kündigte SPD-Kanzlerkandidat und amtierender Finanzminister Olaf Scholz für die kommende Woche ein Bund-Länder-Treffen zur Corona-Lage an. Darauf habe er sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel geeinigt. Es seien inzwischen zwar viele Menschen geimpft, aber die Lage sei nicht gut. "Das Virus ist noch unter uns und bedroht die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger", so Scholz.



Gleichzeitig warb Scholz für den Gesetzentwurf der Ampel. Man plane eine 3G-Regelung für Betriebe. Es müssten "zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen am Arbeitsplatz getroffen werden". Zugang zum Unternehmen sollen nach den Plänen von SPD, Grünen und FDP also nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete haben. Zudem wolle man die Krankenhäuser mit zusätzlichen finanziellen Mitteln ausstatten und die kostenlosen Bürgertests wieder einführen. In Alten- und Pflegeheimen soll wieder eine Testpflicht eingeführt werden.



Scholz äußerte zudem Sympathie für 2G-Regelungen in den Bundesländern, etwa in Restaurants oder bei Veranstaltungen. Wichtig sei aber, diese Regelungen auch zu kontrollieren. "Es muss auch umgesetzt werden."